Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda, 19/9

No capítulo da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (19), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Renan se enfurece com a ausência de Ísis no ensaio.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (19)

Rebeca reconhece Socorro, funcionária do orfanato, e se emociona. Pat e Moa entram na sala da inteligência, e Armandinho se esconde para evitar o flagrante.

Renan se enfurece com a ausência de Ísis no ensaio. Ísis confirma a gravidez e joga, sem querer, o teste na bolsa de Márcia. Olívia vê o teste de gravidez cair da bolsa de Márcia e deduz que a professora de dança está grávida de Rico.

Paulo e Marcela se beijam. Lou confessa para Olívia que está apaixonada por Rico. Ítalo fala com os sócios sobre sua desconfiança de Regina.

Anita vê o terninho laranja que deixou no brechó de Dalva. Rebeca pega com Socorro um livro que ganhou da mãe quando ela era pequena. Ítalo planeja conhecer Dagmar.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

