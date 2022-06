Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda, 13/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (13), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat se preocupa com o valor do investimento para a abertura da agência de dublês.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (13)

Anita comenta com Rose que fez um procedimento para tirar sua tatuagem da perna. Paulo pede ao delegado para conversar novamente com a família de Clarice. Regina manipula Leonardo para aceitar o romance de Martha com Vini, namorado de sua mãe.

Pat se preocupa com o valor do investimento para a abertura da agência de dublês. Danilo oferece dinheiro para Moa aceitar compartilhar a guarda de Chiquinho com Rebeca.

Rico conta para Pat que não conseguiu um patrocinador para a agência de dublês. Leonardo se desespera com a nova intimação para depor na delegacia. Paulo mostra a carta de despedida de Clarice para Martha. Ítalo pensa em invadir a SG e pede ajuda para Pat e Moa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.