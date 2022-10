Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 8/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (8), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Jéssica apresenta Teca para Anita, que vai embora apressada.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (8)

Robson marca um encontro de Edmilson, ex-motorista de Gustavo, e Ítalo. Gustavo comenta com Danilo que teve um caso no passado. O médico se prepara para retirar Clarice do coma. Pat revela para Rico que Gustavo teve um caso com Clarice, e pede ajuda para descobrir o que aconteceu entre os dois.

Olívia comenta com Cleide que Lou não está reagindo bem à gravidez de Ísis, e ela entende que a bailarina esteja com ciúmes de Renan. Caio aparece na SG para sair com Martha, e Luana repara na troca de olhares entre ele, Leonardo e Regina. Paulo leva a intimação para Leonardo, que diz a Regina que não vai à delegacia.

Teca fala de Clarice para Dalva, que fica impressionada ao ver a empresária com o terninho laranja que Anita levou para seu brechó. Ítalo descobre que Gustavo esteve com Clarice na noite em que ela morreu.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h45.

