Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 4/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (4), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Paulo encontra um vídeo de câmera de segurança do local onde o corpo de Clarice foi encontrado.

Pat e Moa não encontram a mulher no ônibus. Cleide mostra a foto de Clarice para Anita e se impressiona com a semelhança ente as duas. Ítalo garante a Moa que Clarice está morta.

Paulo encontra Pat, Moa e Ítalo na frente da delegacia. Anita faz massagem em Cleide. Alfredo exige saber a verdade sobre o trabalho que Pat e Moa fizeram para Clarice. Renan é hostil com Lou.

Armandinho chama Pat para a gravação de um comercial. Martha assume a presidência da SG e Leonardo se surpreende com a decisão da mãe. Paulo encontra um vídeo de câmera de segurança do local onde o corpo de Clarice foi encontrado.

Pat obriga Armandinho a chamar Moa para ocupar o lugar de Kaká Bezerra. Ítalo conta para Moa e Pat sobre o vídeo descoberto pela polícia. Anita observa uma cliente no brechó experimentando o mesmo terno laranja que Clarice usava no dia de sua morte.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

