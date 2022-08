Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado (27)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Danilo culpa Pat e Moa pelo sequestro de Rebeca.

Martha se espanta com Anita em sua casa. Danilo culpa Pat e Moa pelo sequestro de Rebeca. Martha leva Anita para falar com Leonardo. Moa e Danilo tentam encontrar Rebeca. Leonardo expulsa Anita de seu quarto e tem um surto no dia de seu casamento com Regina. Bob desiste de ir ao casamento e vai para a casa de Andrea.

Rico e Lou namoram na Coragem.com. Ítalo entrega a pasta com a fórmula a Pat. Lou e Rico têm a primeira noite de amor. Martha se desespera ao saber que Leonardo não saiu de casa e avisa a Regina. Convidados na igreja impacientes com o atraso dos noivos. Jéssica conduz Regina até a porta da igreja, e ela manda voltar para buscar Leonardo em casa. Moa, Pat, Ítalo e Danilo vão até o local do encontro com a fórmula em troca da liberdade de Rebeca.