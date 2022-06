Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 25/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (25), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa e Andréa se beijam, e Pat fica mexida ao ver os dois.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sábado (25)

Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de fazer o trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do colégio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a chave que encontrou no túmulo do pai de Clarice.

Pat exige que Andréa se desculpe, antes de aceitar a trabalhar com ela. Danilo mostra a mansão para Duarte e avisa que é a nova casa de Bob Wright. Renan consegue manipular Lou novamente.

Martha termina seu romance com Vini, que vai embora. Ítalo mostra a chave e a foto de Clarice com o grupo de mulheres para Martha. Samuel aparece para falar com Anita e a beija. Moa e Andréa se beijam, e Pat fica mexida ao ver os dois. Samuel chama Anita de Clarice. Anita se lembra de quando conheceu Clarice.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

