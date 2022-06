Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 18/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (18), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Moa confunde Andréa com Pat e começa a puxar conversa com a atriz.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sábado (18)

Pat pensa em como se aproximar de Andréa Pratini. Dalva vê o broche em forma de flor igual ao de Clarice nas bijuterias de Anita. Lou discute com Joca. Andréa dispensa o trabalho de Pat como dublê na gravação do comercial, e Moa fica preocupado. Olívia repreende Joca por seu comportamento com Lou.

Baby faz um relatório sobre Duarte para Danilo. Martha questiona Leonardo sobre seu relacionamento com Regina e decide investigar a moça. Moa confunde Andréa com Pat e começa a puxar conversa com a atriz.

Andrea pergunta a uma produtora se Moa é solteiro. Joca pede a Olivia pra fazer Lou desistir da ideia de ser amiga de Pat. Baby mostra as fotos de Duarte como faxineiro para Danilo, que delira. O comercial com Andréa é um sucesso e Pat fica enciumada.

Danilo questiona Bob sobre a tela que ele doou para o leilão na frente de Teca e Gustavo. Pat sente ciúmes de Andréa com Moa. Anita percebe Samuel olhando para ela e se incomoda.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

