Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 17/9

No capítulo da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (17)

Joca se preocupa com Lou e se entristece quando Alfredo fala entusiasmado de Olívia. Caio pede dinheiro para Regina. Leonardo manda Margareth se apressar para descobrir a alteração da fórmula. Lou revela a Rico que Joca é seu pai.

Rebeca não aceita que Danilo contrate um detetive para procurar sua mãe. Pat e Moa comemoram o sucesso do café da manhã em família e da harmonia com as crianças. Ísis se preocupa quando o resultado de seu exame é normal.

Armandinho entra na sala de inteligência e vê o organograma na parede. Ítalo estranha que Dagmar esteja morando com Regina. Ísis compra um teste de gravidez. Uma servente do abrigo reconhece Rebeca.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

