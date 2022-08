Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 13/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (13), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat impede Lou de ir embora do almoço na casa de Rico por causa de ciúmes de Renan.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (13)

Pat descobre que as pessoas a seguiam a mando de Ítalo. Moa questiona Rebeca sobre Danilo. Pat reage enciumada ao ver Moa beijar Andréa. Olívia marca um encontro com Alfredo. Regina descobre que a Coragem.com tem um cofre e conta para Leonardo.

Lou questiona Marcinha sobre Rico e pergunta a bailarina se os dois estão juntos. Pat impede Lou de ir embora do almoço na casa de Rico por causa de ciúmes de Renan. Marcela e Paulo recebem a namorada de Baby na delegacia, que relata o seu desaparecimento.

Rebeca descobre que Danilo mentiu novamente para ela. Pat vai com Ítalo encontrar Dalva. Anita aparece com Jonathan no bar e o apresenta para Pat e Ítalo como seu namorado. Os dois ficam chocados.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

