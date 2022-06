Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 11/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (11), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat chama Rico para atuar no lugar de Moa.

Ítalo garante a Paulo que Clarice foi assassinada. Olívia acerta com Anita para ela começar a trabalhar na Cia de Dança, e Lucas comemora. Teca pressiona Bob Wright para comprar uma de suas telas.

Danilo percebe a saia justa e decide salvar o farsante. Jonathan dopa Moa e consegue fugir. Pat chama Rico para atuar no lugar de Moa na filmagem do comercial de pneus. Leonardo observa Martha aos beijos com Vini.

Rico propõe uma sociedade com Pat e Moa para abrirem a agência de dublês, Coragem.com. Jarbas avisa a Ítalo que saiu o laudo da carta que Samuel deixou com o delegado. Anita tenta esconde uma tatuagem no tornozelo igual a de Clarice.