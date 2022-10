Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sábado, 1/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (1), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Duarte é levado para uma sala escura e fica amedrontado.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sábado (1)

Marcela e Paulo ficam presos em um compartimento, e Ítalo os observa através das câmeras. Jéssica avisa a Lucas sobre Duarte. O celular de Bob é confiscado no momento que ele entra no avião. Rebeca reclama com Danilo da forma como Regina trata a mãe. Leonardo obriga Regina a se desculpar com Dagmar. Alfredo é carinhoso com Olívia.

Moa deixa Joca sozinho com as crianças e vai para o treino de flyboard. Nadir muda o visual, e Pat fica orgulhosa da mãe. Ísis comemora com Selma os cuidados que Renan está tendo com ela. Teca leva Lou à companhia de dança para falar com Olívia. O detetive Túlio avisa que levará dona Célia até Rebeca. Moa se atrapalha com a chegada de Kaká em seu treino.

Martha volta de viagem e faz grandes elogios a Caio para Regina. Caio se vangloria para os amigos falando sobre a viagem com Martha. Moa readmite Kaká na Coragem.com, sem o consentimento dos outros sócios. Lou afirma a Olívia que voltará a ser a solista da companhia. Jéssica comenta com Anita sobre Bob e que está preocupada com o amigo que viajou para o exterior com uma missão. Duarte é levado para uma sala escura e fica amedrontado. Rebeca conhece dona Célia.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h45.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn