Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta-feira, 8/9

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (8)

Pat e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está com Anita. Lou beija Rico pensando em Renan. Duarte procura Olivia para se explicar. Lucas ajuda Duarte a se esconder na lata do lixo para ele não ser reconhecido por Andréa na companhia de dança. Danilo propõe a Rebeca que os dois saiam do país. Ela recusa.

Joca vê Alfredo e Olívia juntos e fica abalado. Danilo acredita que Jonathan possui a modificação da fórmula e manda Leonardo e Regina ficarem atentos. Margareth questiona Jonathan sobre a alteração da fórmula de magnésio.

Luana se questiona se deve contar para Jonathan ou Martha que Clarice está viva para que eles a ajudem a protegê-la, mas desiste da ideia e resolve seguir com o plano combinado com a empresária mantendo o segredo.

Milton surpreende Joca na porta da casa de Alfredo. Ítalo monta um mural para auxiliar na investigação sobre o caso Clarice. Anita vai à Coragem.com e estranha quando Ítalo a impede de entrar na sala da inteligência. Danilo questiona Pat e Moa sobre a modificação da fórmula.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h35.

