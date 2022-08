Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta-feira, 4/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (4), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat desconversará quando Alfredo perguntar sobre a foto de Moa, que deve reatar o namoro com André.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (4)

Pat desconversa quando Alfredo a questiona sobre a foto de Moa. Ítalo pensa em uma forma de confirmar se Baby é mesmo informante de Danilo. Moa e Andréa reatam o namoro. Lou não consegue contar para Rico sobre sua relação com Pat. Nadir ouve Joca ao telefone com Olívia e fica cismada. Jonathan coloca sua caixinha de lembranças no lugar da que está na casa de Anita.

Andréa recebe flores de Bob. Danilo manda seu capanga ir até a Coragem.com. Ítalo dá uma informação falsa para Baby sobre Pat e Moa. Armandinho tenta falar com suas ex-mulheres. Ítalo se preocupa ao ver Baby olhando para Pat e Moa. Dagmar avisa a Anita que Regina quer falar com ela.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn