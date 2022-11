Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta-feira, 3/11

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (3), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa revela para Alfredo que a padaria foi sabotada.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (3)

Regina vibra com a expulsão de Clarice e Martha. Moa revela para Alfredo que a padaria foi sabotada e que, por segurança, ele e Pat resolveram morar juntos. Danilo é ameaçado por Maurice e seus capangas, que exigem a modificação da fórmula. Danilo indica Fernanda e Célia para entrevista de emprego na SG.

Olívia tenta consolar Alfredo, que sente falta dos filhos. Jéssica conversa com Anita sobre Clarice. Fernanda nota, em um livro na empresa, uma foto idêntica à que viu no álbum na casa de Rebeca. Trata-se do avô de Danilo. Regina olha com desprezo para Fernanda, e Rebeca não gosta da postura da “irmã”.

Martha se lamenta com Clarice sobre o golpe que levou de Leonardo. Renan apresenta Jéssica como sua namorada e a beija na frente de todos da companhia de dança. Regina humilha Fernanda. Danilo pensa em usar Chiquinho para conseguir a modificação da fórmula.

Leonardo alerta Danilo sobre a auditoria. Dalva, Cleide e Margareth se encontram e percebem que estão com colares iguais. Pat tenta convencer Ítalo a entregar a modificação da fórmula para Jonathan. Moa flagra Danilo com Chiquinho.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

