Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta-feira, 23/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita apaga diversas fotos de Clarice com Samuel.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, quinta (23)

Anita apaga diversas fotos de Clarice com Samuel. Regina manda Ângelo sumir com Samuel do Rio. Renan muda a ordem das apresentações, e Lou fica insegura.

Ângelo avisa a Regina que sua mãe, Dagmar, não está bem de saúde. Ela não se importa com a notícia. Danilo tenta convencer Vini a colocar Leonardo na presidência da SG. Joca se desespera ao saber que Nadir pretende ir à apresentação de Pat com Lou na companhia de dança. Olívia dá um ultimato em Joca.

A apresentação de Lou e Pat no leilão é um sucesso. Jarbas avisa a Ítalo que Paulo e Marcela estão empenhados no caso de Clarice. Moa comunica a Pat que Andréa pediu ao diretor uma dublê para substituí-la. Samuel encontra Regina falando com Ângelo.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn