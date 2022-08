Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta-feira, 18/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (18), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita discute com Jonathan e termina o namoro.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (18)

Moa se irrita quando Armandinho é chamado como testemunha de Rebeca. Pat pede para conversar com Danilo. Andréa se incomoda com a presença de Pat no fórum.

Hugo se interessa por Enzo. Renan intimida Ísis para enganar Lou. Moa permanece com a guarda de Chiquinho e comemora com Pat, Andréa e Milton.

Martha questiona por que Jonathan quer manter Leonardo afastado dos avanços da pesquisa. Regina chantageia Leonardo para seguir com os planos do casamento. Dalva encontra Anita na casa de Ítalo. Pat confirma para Danilo que está com a fórmula.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

