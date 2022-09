Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quinta, 22/9

No capítulo da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (22), que vai ao ar às 19h35 na Rede Globo, Pat descobre que Joca também é pai de Lou.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (22)

Caio se vangloria por conquistar Martha. Márcia repreende Ísis por ter colocado o teste em sua bolsa e a consola sobre a reação de Renan. Andréa comenta com Pat que o broche que Clarice usava nas reuniões do grupo nunca foi encontrado.

Lou termina o namoro com Rico, que fica arrasado e sem entender a situação. Rebeca aceita o convite de Pat e Andréa para frequentar as reuniões com o grupo de mulheres. Rico e Márcia explicam para Olívia o mal-entendido sobre a gravidez. Dona Lia decide revelar para Anita um segredo sobre a noite que Clarice morreu.Ítalo manda Jarbas falar para Paulo e Marcela que o álibi de Regina e Leonardo é falso.

Lou sofre um acidente grave durante a gravação de um comercial. Anita mostra a foto de Leonardo para o recepcionista do hotel onde ele esteve na noite em que Clarice morreu. Lou precisa da doação de um sangue raro. Joca chega ao hospital após o chamado de Olívia para salvar a vida da bailarina. Pat descobre que Joca também é pai de Lou.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h35.

