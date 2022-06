Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 8/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo procura Samuel, e os dois acabam discutindo.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, quarta (8)

Ítalo avisa a Pat e Moa que deixou uma pessoa vigiando Samuel. Leonardo desconversa quando Martha o questiona sobre a pasta perdida com a pesquisa de Clarice.

Rico esbarra sem querer em Lou, e Renan tira satisfações com o rapaz. Ítalo vê o vídeo de Clarice com Samuel. Anita conhece Lucas. Ítalo procura Samuel, e os dois acabam discutindo.

Regina marca um encontro com Moa e Pat. Pat se preocupa com a falta de diagnóstico sobre a doença de Alfredo. Danilo não acredita que Rebeca queira realmente ficar com Chiquinho. Pat e Moa desconfiam do interesse de Regina. Ítalo decide tatuar a fórmula de Clarice no corpo.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

