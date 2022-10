Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 5/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (05), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita revela para Pat que Clarice teve um caso com Gustavo.

Anita estranha quando Pat a questiona sobre a fórmula. Hugo revela para Moa quem pediu para Bob viajar para o exterior. Ísis teme que a gravidez atrapalhe seu relacionamento com Renan e seu futuro na dança.

Hugo estranha o interesse de Moa por saber informações sobre Bob e acredita que ele ainda pense em Andreia. Lou pensa em procurar Joca. Anita revela para Pat que Clarice teve um caso com Gustavo, pai de Rico.

Bob se desespera quando Gustavo avisa que o apresentará para Lou. Ítalo e Rico pensam em acionar Lou para descobrir mais sobre a viagem de Bob. Pat fala para Moa sobre o que Anita contou e eles analisam se devem ou não falar com Rico.

Anita comenta com Dalva sobre as trocas que fazia com Clarice e como ela se passava pela empresária em eventos e festas. Andréa questiona Moa sobre o interrogatório que ele fez com Hugo a respeito de seu relacionamento com Bob, e Pat fica furiosa. Lou conhece Bob Wright.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

