Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 3/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (3), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita e Jéssica limpam as digitais do carro de Dalva.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (3)

Pat se despede de Alfredo e vai embora com Moa. Anita e Jéssica limpam as digitais do carro de Dalva. A delegada Marcela informa Martha sobre a reabertura do caso de Clarice.

O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. Anita afirma a Jéssica que não contará o que aconteceu na noite em que Clarice morreu. Joca se une a Olívia para afastar Lou da Coragem.com.

Anita inventa para Dalva uma mentira para justificar o sumiço do carro. Teca vê Bob e Jéssica juntos e pensa que os dois são um casal. Rebeca afirma que Pat está apaixonada por Moa.

Rico encontra Lou na Coragem.com e se surpreende ao ver que ela também dormirá no galpão. Moa conversa com Andréa. Alfredo flagra Pat com a foto de Moa nas mãos.

