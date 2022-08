Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 24/08

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (24), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Regina se preocupa com a conversa que teve com Ítalo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (24)

Rebeca descobre que Danilo instalou um localizador em seu celular. Bob se aproxima de Andrea. Regina se preocupa com a conversa que teve com Ítalo. Alfredo pergunta se Pat está com Moa. Olívia e Alfredo se beijam. Bob Wright e Andrea passam a noite juntos. Danilo exige que Moa lhe entregue a fórmula. Leonardo diz a Regina que não quer mais negociar a fórmula. Paulo mostra para Marcela documentos de Gustavo que estavam com Baby. Martha pede para Jonathan compartilhar os relatórios sobre a fórmula com Leonardo. Lou encontra um sutiã na casa de Renan e tira satisfações com Ísis. Anita pede para Regina apresentá-la à família de Clarice. QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE? A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.