Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 20/7

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (20), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa consola Pat ao saber do diagnóstico de Alfredo.

Andréa e Moa passam a noite juntos. Nadir cobra satisfações de Pat ao ver sua reação diante das fotos de Moa e Andréa. Moa visita Alfredo no hospital. Joca reclama da insistência de Lou em querer se aproximar de Pat. Renan pensa em se vingar de Lou por achar que está sendo maltratado por ela. Moa consola Pat ao saber do diagnóstico de Alfredo.

Jéssica desfruta do luxo da casa de Bob Wright. Andréa reposta em sua rede social uma matéria sobre seu romance com Moa e a Coragem.com começa a ganhar fama. Regina manipula uma situação na frente de Martha para obrigar Leonardo a formalizar o noivado com ela. Ítalo conta para Moa que Pat faz parte do grupo de mulheres de Andréa. Pat se assusta quando uma das mulheres do grupo ameaça um homem para vingar uma das sócias.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

