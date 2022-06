Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 1º/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (1º), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo ainda vai lembrar e chamar pelo nome de Clarice.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, quarta (1º)

Moa tenta localizar Jonathan, o pesquisador da Siderúrgica. Ítalo desperta ainda desorientado e chama por Clarice. Regina presta depoimento para o investigador Paulo.

Chiquinho e Sossô são abordados por uma mulher durante uma excursão escolar. Armandinho demite Moa e Pat da Êxito Dublês. Ítalo tenta se lembrar do que aconteceu com ele na noite anterior. Moa e Pat descobrem que Chiquinho e Sossô sumiram. Duarte comenta com Jéssica que a mulher que ela ajudou na noite anterior foi encontrada morta.

Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice. Regina dá um ultimato em Leonardo. Rebeca aparece com Chiquinho e Sossô. Ítalo vê o corpo de Clarice no IML. Rebeca pede a guarda do filho a Moa. Pat recebe um envelope anônimo com fotos de Sossô e Chiquinho registradas durante o passeio da escola.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

