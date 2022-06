Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 15/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (15), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a empresa.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (15)

Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a empresa. Rico procura Martha e apresenta seus planos para a empresária. Ítalo tenta abrir o cofre na sala da presidência. Gustavo e Teca descobrem que Bob doou a tela que ganhou para o leilão beneficente e ficam intrigados.

Olívia apresenta Anita para Duarte, que comenta sobre sua semelhança com Clarice. Jessica dá de cara com Anita no banheiro da companhia de dança e solta um grito achando que viu um fantasma. Rico e Martha conversam na sala da presidência e Rico reconhece Ítalo tentando se esconder.

Danilo pensa em conversar com Bob sobre a tela que ele doou para o leilão. Ítalo abre o cofre e Pat encontra uma foto de Clarice com um grupo de mulheres vestidas com a mesma roupa com que ela foi encontrada morta, o terninho laranja.

O grupo faze rapel para sair da SG à noite sem serem vistos. Ítalo se irrita ao descobrir que Pat e Moa deixaram uma pista da invasão do grupo à SG. Danilo descobre a farsa de Bob Wright. Pat mostra a foto que encontrou no cofre de Clarice para Rico.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn