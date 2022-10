Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta-feira, 12/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (12), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat e Moa não concordam com a decisão de Ítalo de denunciar Gustavo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (12)

Pat e Moa não concordam com a decisão de Ítalo de denunciar Gustavo. Paulo e Marcela interrogam Leonardo. Gustavo revela a Bob que pode ser apontado como suspeito do assassinato de Clarisse.

Ítalo afirma a Pat e Moa que seu luto por Clarice acabou. Marcela estranha um comentário no depoimento de Leonardo. Teca deixa Joca ficar em sua casa, e Lou se incomoda. Danilo tenta esconder a satisfação ao saber do caso entre Gustavo e Clarice. Pat e Moa mostram para Rico o vídeo de Gustavo com Clarice.

Moa é escalado para substituir Rico no comercial. Ítalo decide se entregar ao seu relacionamento com Anita. Gustavo questiona Teca sobre Joca ao vê-lo em sua casa. Danilo avisa a Regina e Leonardo que existe uma pessoa que eles podem culpar pela morte de Clarice.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

