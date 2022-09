Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de quarta, 14/9

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (14), que vai ao ar às 19h10 na Rede Globo, Regina revela para Leo seu plano para afastar Martha da presidência.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (14)

Anita afirma a Jéssica que não pode contar para Ítalo sobre as placas. Kaká tenta convencer Lou a sair da Coragem.com. Andréa revela que exigiu a presença de Pat como sua dublê, e Hugo estranha a atitude. Andréa apresenta Bob para Moa.

Bob fica tenso ao ser apresentado para Pat que acredita já ter visto o empresário antes. Bob alerta Danilo sobre a dublê e Olívia. Rebeca pensa em ir até o abrigo onde cresceu. Sossô conta para Gui que Pat e Moa se beijaram antes da separação dos pais, e o menino questiona Alfredo.

Regina revela para Leo seu plano para afastar Martha da presidência. Moa vê Rebeca dormindo com Chiquinho e encontra um panfleto do abrigo. Lou decide conversar com Pat sobre Joca.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h10.

