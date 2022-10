Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece neste sábado (29)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' deste sábado (29). Clarice acerta com Luana os detalhes de sua reaparição. A produção vai ao ar às 19h45 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA SÁBADO (29)

Pat se revolta com Clarice, que tenta explicar por que fingiu sua morte. Danilo é dissimulado ao falar sobre Anita com Moa e Ítalo. Transtornada, Pat perde o celular e não consegue falar com Moa.

Renan beija Jéssica. Moa se preocupa com Pat. Andréa recebe a carta de Bob. Pat conta para Nadir sobre Clarice. Andréa critica Hugo por pensar em se envolver com Márcia. Clarice acerta com Luana os detalhes de sua reaparição. Regina garante a Leonardo que o evento da SG será perfeito.

Paulo e Marcela vão para o cemitério exumar o corpo de Clarice. Pat chega ao local do evento e vai ao encontro de Moa e seus sócios. Marcela, Paulo e Jarbas descobrem que Clarice não morreu.

Pat conta para Moa sobre Clarice, e eles se preocupam com Ítalo. Ítalo deixa o local e avisa a Rico e Lou que voltará antes da exibição do comercial. Jonathan acompanha Clarice até o local do evento da SG.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40, mas nesta semana começa mais tarde, 19h45.