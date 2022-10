Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece neste sábado (22)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' deste sábado (22). Jonathan avisa a Pat e Moa que a alteração que foi entregue para os compradores não funciona e marca um encontro com eles em um local misterioso. A produção vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTE SÁBADO (22)

Regina tenta subornar Anita, que ameaça contar o que sabe sobre ela à polícia. Ítalo esconde de Pat que colocou a modificação da fórmula em sua tatuagem. Paulo pensa em conversar com Pat e Moa sobre Clarice. Pat vê Andréa Pratini abraçada a Moa e fica enciumada.

Danilo se vangloria do seu novo cargo na SG. Olívia alerta Rico sobre as intenções de Joca com Teca. Armandinho revela para Cleide que Batata fez um grande desfalque na Êxito. Renan provoca Rico, e os dois brigam. Enzo confessa a Olívia que está com saudades de Hugo.

Armandinho vai com Cleide confrontar Batata. Jonathan avisa a Pat e Moa que a alteração que foi entregue para os compradores não funciona e marca um encontro com eles em um local misterioso. Regina reclama de Anita para Danilo, que pede informações sobre a massagista.

Armandinho ajuda a expulsar Batata da Êxito e depois fica com Cleide. Anita se assusta ao encontrar com Danilo e um capanga dentro de sua casa. Pat e Moa chegam para o encontro com Jonathan.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40.