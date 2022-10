Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece neste sábado (15)

Confira o resumo de 'Cara e Coragem' deste sabádo (15). Anita mostra para Ítalo o broche que Clarice estava usando no dia em que morreu. A novela vai ao às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTE SABÁDO (15)

Danilo conta para Regina sua ideia para criar as provas que incriminam Gustavo. Jarbas faz um levantamento para Paulo sobre as pessoas que estavam na Lagoa quando acharam o corpo de Clarice.

Moa decide fazer uma surpresa para Pat. Regina fala para Leonardo que Danilo já sabe como culpar Gustavo pelo assassinato de Clarice. Andréa fala para Hugo que mandou um convite exclusivo para Moa assistir à sua estreia. Marcela pede a prisão preventiva de Gustavo.

Hugo ajuda Bob a entrar escondido no teatro. Enzo chega para a estreia da peça de Andréa e segue para o local indicado pelo funcionário. Sossô passa mal, e Alfredo a leva para o hospital. Um dos novos funcionários da padaria observa Milton ir embora com Nadir. Anita mostra para Ítalo o broche que Clarice estava usando no dia em que morreu.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado, às 19h40.