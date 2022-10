Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta terça (25)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta terça (25). Pat e Moa descobrem que o atentado à padaria foi ordenado por Alexei. A produção vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTE TERÇA (25)

Clarice fica arrasada ao perceber que Ítalo e Anita estão namorando. Fernanda não aceita o convite de Rebeca. Pat e Moa descobrem que o atentado à padaria foi ordenado por Alexei.

Pat e Moa estranham o sumiço de Ítalo. Clarice afirma para Jonathan que Ítalo está com a modificação da fórmula. Marcela e Paulo decidem exumar o corpo de Clarice. Pat doa o dinheiro que recebeu de Clarice para o grupo de mulheres.

Hugo se afasta de Enzo ao ver que está sendo fotografado por um paparazzi. Renan pede uma licença para Olívia na companhia de dança. Rebeca vê na SG uma foto do avô de Danilo com o pai de Martha, mas não o reconhece. Luana estranha ao ver Regina ser gentil com Martha.

Clarice se lembra de uma conversa que teve com Danilo sobre Alexei e decide ir com Jonathan visitar a sala dele na SG. Célia resolve morar com Rebeca, mas sem a filha Fernanda. Moa pede para se juntar a Pat. Leonardo vê Clarice na SG e acredita ser uma visão.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40.