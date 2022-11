Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta terça (1º)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta terça (1º). Jéssica se desespera ao descobrir que Clarice não morreu. A produção vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DESTA TERÇA (1º)

Clarice explica sua história para Marcela e Paulo. Jonathan conta para Ítalo que Clarice o viu com Anita. Pat e Moa decidem ir até a empresa de segurança de Ítalo. Duarte pede para trabalhar na loja do tio de Jéssica. Enzo vê Hugo com Márcia e fica enciumado.

Alfredo se desentende com Moa por causa dos filhos. Anita despista o segurança que Ítalo deixou com ela. Jéssica se desespera ao descobrir que Clarice não morreu. Regina vibra com a notícia de que Clarice não pode assumir a presidência da SG.

Ítalo confirma para Pat e Moa que a modificação da fórmula está em sua tatuagem. Lucas comenta com Lou sobre o estado de Renan. Pat tem uma suspeita sobre o paradeiro de Anita.

Ísis entra na casa de Renan no momento em que ele beija Lou à força.Luana entrega a Clarice um dossiê com os desmandos de Leonardo na SG. Pat encontra Anita. Clarice fica frente a frente com Regina e Leonardo.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40.