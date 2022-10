Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta sexta (21)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta sexta-feira (21). Leonardo exige que Jonathan retome a pesquisa com o magnésio e entregue os resultados rapidamente. A produção vai ao ar às 19h45 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA SEXTA-FEIRA (21)

Danilo tenta disfarçar para Rebeca sua apreensão sobre o incêndio na padaria de Milton. Leonardo se recusa a dar um cargo para Martha. Rico, Pat, Moa e Ítalo desconfiam da acusação feita por Berimbau. Joca convence Teca a jantar com ele.

Danilo conta para Regina e Leonardo que os compradores incendiaram a padaria do pai de Moa. Leonardo exige que Jonathan retome a pesquisa com o magnésio e entregue os resultados rapidamente. Andréa decide ir com Hugo para Paquetá.

Cleide desconfia que Batata esteja lhe dando um golpe e pede ajuda a Armandinho. Duarte se oferece para ajudar Milton a limpar e organizar a padaria após o atentado. Andréa se surpreende com o desastre na padaria do pai de Moa. Cleide e Armandinho se beijam. Duarte se aproxima da padaria de Milton, assim que Andréa se afasta com Hugo e Nadir.

Olívia e Alfredo encontram Joca e Teca no restaurante. Rebeca leva Célia e Fernanda para conhecer Chiquinho. Danilo aceita trabalhar na SG, e Leonardo fica animado. Anita atende Martha e encontra Regina. Pat repara na tatuagem que Ítalo tem igual à de Clarice, sem notar alteração que a mesma possui.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado. Hoje, o capítulo começará às 19h45.