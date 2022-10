Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta sexta (14)

Confira o resumo completo de 'Cara e Coragem' desta sexta-feira (14). Teca expulsa Gustavo de casa. Rico entrega o vídeo para Paulo e Marcela. A novela vai ao ar às 19h40.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA SEXTA-FEIRA (14)

Regina repreende Leonardo por seu sentimento de culpa. Gustavo revela a Teca o seu romance com Clarice e manda Rico entregar o vídeo para a polícia.

Paulo decide investigar o paradeiro das testemunhas do caso de Clarice. Leonardo diz a Jonathan que deseja que ele retome a pesquisa de magnésio. Rebeca, Célia e Fernanda fazem o exame de DNA.

Teca expulsa Gustavo de casa. Rico entrega o vídeo para Paulo e Marcela. Teca revela a Martha que Gustavo teve um caso com Clarice. Um homem ouve a conversa de Rico com Lou e escreve a manchete para uma reportagem.

Caio exige o pagamento pelo trabalho com Martha. Danilo mostra para Regina e Leonardo que a notícia do envolvimento de Gustavo no caso de Clarice vazou para a imprensa, e ressalta que essa é a chance de o usarem como culpado.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.