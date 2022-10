Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta segunda (31)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta segunda (31). Clarice faz aparição triunfal no evento, com sua imagem projetada no telão, ela interrompe o discurso de Leonardo e, em seguida, surpreende a todos ao surgir ‘ao vivo’. A produção vai ao ar hoje às 19h40.

RESUMO COMPLETO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA SEGUNDA (31)

Danilo estranha quando Martha fala sobre a presidência da SG durante o evento. Leonardo reassume a presidência, e Danilo reage contrariado. Ítalo chega ao local do evento e Pat e Moa não conseguem falar com ele. Clarice faz aparição triunfal no evento.

Com sua imagem projetada no telão, ela interrompe o discurso de Leonardo e, em seguida, surpreende a todos ao surgir ‘ao vivo’ no evento. Clarice sobe ao palco e discursa para os convidados. Leonardo, Danilo e Regina incrédulos. Martha, Jonathan e Luana, cúmplices, se emocionam.

Clarice é cercada pelos jornalistas e tenta falar com Ítalo, que vai embora abalado depois de constatar que a empresária está viva. Regina e Danilo proíbem Leonardo de falar com Clarice sobre o que eles fizeram na noite em que ela supostamente morreu.

Marcela e Paulo intimam Clarice a ir até à delegacia. Jarbas revela a Ítalo, Pat e Moa o que descobriu sobre a investigação da morte de Clarice. Rico repreende Joca por tentar se insinuar para Teca. Jonathan procura Ítalo. Clarice vai à delegacia.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado às 19h40.