Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta quinta (20)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta quinta-feira (20). Clarice avisa a Jonathan que acertará as contas com as pessoas que estavam ameaçando sua vida. A produção vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA QUINTA-FEIRA (20)

Pat e Moa se desesperam ao ver a explosão e tentam ajudar os pais. Clarice conta para Jonathan que acredita que seu pai foi assassinado pela mesma pessoa que tentou matá-la. O exame de DNA de Rebeca e Célia dá positivo. As duas comemoram emocionadas a comprovação de que são mãe e filha.

Pat e Moa acreditam que o incêndio na padaria foi um atentado planejado pelos compradores da fórmula. Anita confirma para Ítalo seu envolvimento com o pescador Samuel no passado. Rico visita o pai na cadeia. Marcela leva Gustavo para fazer uma acareação com Berimbau.

Armandinho sai com Dalva e encontra com Margareth. Alfredo se preocupa com os filhos e avisa a Pat que vai levá-los para morar com ele. Marcela faz uma coletiva para informar à imprensa sobre a acusação que Berimbau fez a Gustavo. Regina comemora a prisão de Gustavo, e Leonardo fica abalado.

Luana conta para Clarice sobre o afastamento de Martha da empresa e que Leonardo é o atual presidente da SG. Renan mostra a notícia sobre o pai de Rico para Olívia. Martha pede um cargo na diretoria para Leonardo. Moa pede que Ítalo coloque seguranças para cuidar de sua família.

Danilo se preocupa ao saber que os compradores mandaram um aviso por causa do fracasso nos testes feitos na modificação da fórmula.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40 na Rede Globo.