Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta quarta (26)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta quarta (26). Clarice avisa a Jonathan que se encontrará com Martha antes de retomar sua vida. A produção vai ao ar às 19h10 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA QUARTA (26)

Clarice se afasta de Leonardo depois de ouvir uma quase confissão do irmão. Danilo não gosta de saber que Fernanda não quis se mudar para sua casa para ficar com Rebeca. Gui ouve quando Moa pede para Pat morar com ele e fica chateado.

Clarice avisa a Jonathan que se encontrará com Martha antes de retomar sua vida. Luana ouve Regina confessar a Danilo que contratou Caio para enganar Martha e afastá-la da SG. Olívia e Enzo dão um ultimato a Duarte, que pede um tempo para revelar sua identidade.

Leonardo tem uma crise de ansiedade, e Martha avisa a Danilo que ele precisará ficar afastado da SG. Bob anuncia a Teca que irá para Nova York. Danilo assume a presidência da SG. Luana leva Martha para ver Clarice.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado às 19h40. Hoje ela começará um pouco mais cedo, às 19h10.