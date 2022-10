Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que acontece nesta quarta (19)

Confira o resumo completo da novela 'Cara e Coragem' desta quarta-feira (19). Clarice avisa a Jonathan que acertará as contas com as pessoas que estavam ameaçando sua vida. A produção vai ao ar às 19h10 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DESTA QUARTA-FEIRA (19)

Jonathan e Clarice se emocionam com o reencontro. Ela explica para Jonathan como fez para forjar sua própria morte. Paulo encontra um cartão de Gustavo no envelope com os pertences de Clarice que apreendeu na casa de Berimbau. Andréa tem uma ideia para Hugo não dispensar Moa e Kaká Bezerra do comercial.

Enzo pensa em Hugo e Olívia o consola. Berimbau acusa Gustavo de ser o mandante pela morte de Clarice. Jarbas revela para Pat e Moa o que descobriu sobre o caso de Clarice. Duarte pede para Olívia falar para Enzo para manter o a identidade de Bob em segredo.

Leonardo oferece um alto cargo na SG para Danilo. Moa vê o funcionário de Milton conversando com um homem mau encarado, e comenta sobre sua desconfiança com o pai. Clarice avisa a Jonathan que acertará as contas com as pessoas que estavam ameaçando sua vida.

Nadir e o pai de Moa ficam na padaria para organizar as contas. Milton liga o disjuntor desatentamente e acaba causando uma explosão na padaria.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado. Hoje, o capítulo começará às 19h10.