Reprise de 'O Cravo e a Rosa' estreia dia 6; veja como estão atores que não fazem mais novelas

Novela de sucesso dos anos 2000, 'O Cravo e a Rosa' volta a ser transmitida pela TV Globo no dia 6 de dezembro. A trama é a uma adaptação da obra A Megera Domada, de William Shakespeare, e trazia como protagonistas Adriana Esteves e Eduardo Moscovis interpretando o par romântico Catarina e Petruchio.

Mais de 20 anos depois da exibição original, parte do elenco já não atua mais em novelas, como é o caso de Miriam Freeland, intérprete de Candoca. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a atriz mora em Portugal atualmente.

Legenda: Última participação de Miriam em novelas foi em 2018 Foto: Reprodução/Globo/Paulo Belote

No país europeu, ela faz pós-graduação e dedica-se ao teatro. A última novela que participou foi 'Malhação: Vidas Brasileiras', de 2018, como Catarina.

Veja como estão outros atores:

Pedro Paulo Rangel

Legenda: Em 'O Cravo e a Rosa', Pedro Paulo Rangel interpretou Calixto Foto: Reprodução/Globo

Em 'O Cravo e a Rosa', Pedro Paulo deu vida a Calixto de Oliveira e da Silva. Sua última novela foi 'Amor Eterno Amor', em 2012. Porém, até 2017 participou de séries.

Hoje, sua principal arte é o teatro e, neste ano, o ator estreou no podcast 'Torna viagem', parceria do Brasil com Portugal.

Tássia Camargo

Legenda: A atriz mora em Portugal desde 2017 Foto: Reprodução

A intérprete de Joana integrou elenco de novela pela última vez no Brasil em 2006, em 'Vidas Opostas' da Record. Após se afastar da TV, Tássia seguiu dando aulas de interpretação e atuando no teatro.

Em 2017, a atriz se mudou para Portugal, onde atuou na novela 'Valor da Vida', da TVI. Um ano antes, em entrevista ao jornal Extra, Tássia afirmou que se afastou das telinhas porque a vida estava estabilizada".

“Eu não quis mais. Minha vida está estabilizada. Posso fazer o que eu quero e nunca deixei de atuar”, afirmou.

Maria Padilha

Legenda: Maria Padilha dedica-se ao teatro atualmente Foto: Reprodução

Em 'O Cravo e a Rosa', Maria incorporou Dinorá. A última participação da atriz em novelas foi em 'A Regra do Jogo', atração de 2015, quando interpretou Claudine Lacont.

Porém, não largou a carreira de atriz. Hoje, dedica-se ao teatro e, em 2020, integrou o elenco da série 'Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece', do Canal Brasil.

Carla Daniel

Legenda: Última novela da atriz foi ao ar em 2006 Foto: Reprodução

A atriz deu vida à Lourdes em 'O Cravo e a Rosa' e a última participação em novelas foi em 'Pé na Jaca', de 2006. Porém, desde 2008 vem integrando elencos de séries de TV e de filmes.

Em agosto deste ano, o namorado da atriz foi encontrado morto no Parque Garota de Ipanema.