Reprise de 'Haja Coração' chega ao fim; confira com quem Tancinha fica no final da novela

A reprise da novela 'Haja Coração' se encerra nesta sexta-feira (19) e os fãs da história já querem saber, mais uma vez, qual será o desfecho dos personagens. Afinal de contas, com quem Tancinha fica no final da novela? Porém, para esse questionamento, a resposta pode não ser tão simples.

Ainda no mês de outubro do ano passado, a Rede Globo revelou que faria um esquema diferente para a reexibição da trama. Segundo a emissora, um final especial seria gravado envolvendo Mariana Ximenes, a Tancinha, além de João Baldasserini e Malvino Salvador, Beto e Apolo, respectivamente.

No desfecho original, exibido em 2016, Apolo e Tancinha acabaram juntos, enquanto Beto se apaixonou por uma nova mulher, interpretada por Paola Oliveira. No entanto, com a mudança, ele pode ser escolhido como par romântico final da protagonista.

Envolvidos nas gravações de 'Salve-se Quem Puder', Mariana Ximenes e João Baldasserini foram flagrados ainda no ano passando encenando para um casamento em uma praia do Rio de Janeiro. Entretanto, nenhuma decisão em relação ao final teria sido tomada.

Outros personagens

Até o momento, essa é a única mudança possível, e já especulada pela emissora. Para os outros personagens, o final será o mesmo. Shirlei (Sabrina Petraglia) irá, novamente, revelar à família que está grávida. Já Teodora (Grace Gianoukas) vai abrir mão de tudo para viver com seu Tarzan (Guilherme Chelucci) em uma ilha deserta.

"Má que a caçulinha passou a perna em todos os irmão mais velho", dirá Tancinha ao saber da gravidez de Shirlei. Enquanto isso, Fedora (Tatá Werneck) e Aparício (Alexandre Borges), pai e filha, terão uma surpresa especial da matriarca dos Abdala.