Repórter da Globo noticia ao vivo que homem baleado em São Paulo é seu amigo; veja vídeo

O repórter Rômulo D'Ávila noticiou ao vivo nesta terça-feira (16) que seu amigo foi baleado durante um assalto em São José do Rio Preto, Interior de São Paulo. Ele surpreendeu os apresentadores do "Bom Dia São Paulo", Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato.

"Vida de jornalista tem dessas. Não é, Rodrigo? A gente noticia esse tipo de caso todos os dias, infelizmente, lamentável. Hoje sou eu que estou aqui como repórter, e o meu colega, a vítima, é um amigo pessoal que saiu pra passear com o cachorro, e que agora luta pela vida em um leito de hospital", comentou o repórter.

Jornalista falou sobre o caso ao vivo:

Quando a câmera voltou ao estúdio da TV Globo, Bocardi e Simonato aparentaram estar chocados com a informação. "Que tristeza", disse Sabina.

"Que coisa lamentável, Rômulo. E no final das contas, mais um cidadão nessa cidade largada. É com qualquer um, a qualquer momento, e a gente já vive esse pânico. Sua vida vai embora num segundo, que essa não seja o caso. As pessoas cometem os crimes como se fosse algo normal", disparou Bocardi.

Repórter baleado

O homem baleado é Egberto Caliani, jornalista e ex-funcionário da Record. Ele foi baleado no último domingo (14) no bairro Vila Dalva, em São José do Rio Preto. Ele está internado na UTI do Hospital das Clínicas.

Legenda: O jornalista foi surpreendido por dois homens em uma mota Foto: Reprodução=

Ele ficou com a bala alojada na cabeça e está em estado "delicado". Conforme o G1, o jornalista havia estacionado seu carro quando dois homens se aproximaram. Um deles desce de uma moto, coloca seu corpo para dentro do carro de Egberto e dispara.