Repórter da Band entra ao vivo com filho no colo: 'fofura'; veja vídeo

O repórter da BandNews FM, Felipe Kieling, chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (30), ao aparecer em um link segurando o filho no colo. O pequeno chega a arrancar um dos fones de ouvido do pai e chora enquanto ele repassa as informações ao vivo. A cena foi considerada "fofa" pelos internautas.

Correspondente da emissora em Londres, Felipe falava da possível saída do jogador brasileiro Neymar do Paris Saint-Germain. Ao mesmo tempo, a criança tentava interagir com o pai.

No Twitter, o jornalista explicou que Lucas estava em seus braços porque não "pôde ir pra creche".

"A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo para o trabalho e não deu muito sossego... faz parte", relatou Kieling.

Os usuários da plataforma elogiaram a atitude do jornalista. "Parabéns pelo trabalho e pelo cuidado com o pequeno", frisou um. "Amei o papai com o bebê", tuitou outra. "Que fofura", brincou um terceiro.