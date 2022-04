Repórter corre atrás de suspeito durante ao vivo e usa carro da equipe de TV

Durante uma entrevista realizada nesta segunda-feira (11), o suspeito de envolvimento no Caso Heloísa, em Pernambuco, fugiu da polícia. Em meio à perseguição, o repórter Bruno Araújo, que estava ao vivo na TV Guararapes, tentou correr atrás do homem com ajuda de um carro da equipe de TV.

A confusão aconteceu após o advogado do suspeito, David Kenion, ir até a casa dele para que o homem fosse à Polícia. Segundo o profissional, o jovem iria se apresentar ao delegado, mas fugiu após sair da casa, de acordo com informações do Uol.

Bruno Araújo Repórter "Olha só, ele vai correr pelo que tudo indica. A gente está ao vivo aqui e ele está correndo nesse momento. A gente veio para ele se entregar e os policiais estão aqui neste momento. Ele foge".

Enquanto relatava o caso, o suspeito começou a correr. Logo em seguida, Bruno tentou alcançá-lo a ainda pediu para que o motorista do carro da equipe de TV o ajudasse a dar a volta.

Em vídeo, é possível acompanhar o momento em que o repórter entra no carro com o cinegrafista e aponta o caminho para seguir. Depois da fuga, a Polícia Civil de Pernambuco cercou a área seguindo determinação do delegado responsável pelo caso.

Entenda o caso

Legenda: Heloísa Gabrielle foi baleada no peito enquanto brincava com outras crianças Foto: Foto: Reprodução/WhatsApp

Heloísa Gabrielle, de 6 anos, foi baleada no peito enquanto brincava com outras crianças no terraço da casa da avó, na comunidade Salinas. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, mas não resistiu aos ferimentos.

O Governo de Pernambuco alegou que houve confronto com suspeitos de tráfico. Já moradores da comunidade disseram que os militares "chegaram atirando".

Segundo o Jornal do Commercio, o governo enviou cerca de 250 policias civis e militares para reforçar a segurança em Porto de Galinhas após a ocorrência e as manifestações da comunidade.

Inocência

A mãe do suspeito também esteve presente em meio à confusão desta segunda. Segundo ela, o jovem tem 23 anos, mas já foi preso anteriormente.

"Quando eu vi ele, ele ficou chorando, disse 'mainha, não sou eu não, eu não atirei naquela criança não, juro que não fui eu, eu ia me entregar na hora, mas como foi muito tiro eu saí nas carreiras'", relatou.

Suspeito Caso Heloísa "Eu não matei criança não, eu tava desarmado. […] Essa polícia safada aí mata criança e quer botar a culpa [em mim]. A senhora mainha é doida de vir aqui?".

O advogado David Kenion compartilhou decepção pela fuga. "Eu quero entregar, eu quero mostrar, quero que ele apareça para provar que ele não fez nada contra a polícia, infelizmente ele correu. […] Ele não está confiando em ninguém, ele é jovem, ele deve estar dentro do mato", finalizou.

Até a última atualização da reportagem, o jovem não tinha sido capturado.