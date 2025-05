Renata Lo Prete celebra formatura da filha em universidade de Nova York

A âncora do "Jornal da Globo", Renata Lo Prete compartilhou, neste domingo (25), imagens da formatura da filha, Antonia Lo Prete, na Universidade de Columbia, em Nova York. Na postagem, ela demonstrou felicidade em ver a jovem, de 22 anos, se formar em ciências políticas.

“Carrossel de puro amor para fechar a semana de eventos de formatura da Antonia em Columbia. Momento de agradecer à vida e celebrar o feito dela, parte de um time de meninas brilhantes, dedicadas e leais. Como a Ju Takayanagi e a Catarina Coelho, que com a Antonia formaram o melhor trio de roommates que eu já vi. E a Helena Werneck, formanda também, no Swarthmore College, que veio vibrar com a gente, no maior bom humor, ao longo de quarteirões de fila e durante a chuvosa cerimônia no gramado da universidade", escreveu.

Veja também Zoeira Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega comemora bodas de sete anos com esposa É Hit Claudia Leitte lança música gospel com cantor cearense Renno; veja vídeo

Nos comentários, famosos parabenizaram Antonia pelo fim do ciclo. “Uhu! Parabéns”, escreveu Maria Ribeiro. “Parabéns para ela”, publicou Fátima Bernardes. “Viva! Imagino a felicidade dessa mãe neste momento tão mágico e histórico. Parabéns, Antonia”, disse ainda César Tralli.