Renata Dominguez e Leandro Gléria são o 9º casal eliminado do Power Couple

Renata Dominguez e Leandro Gléria foram os menos votados pelo público e se tornaram o 9º casal eliminado do Power Couple nesta quinta-feira (15). A atriz e apresentadora e o relações públicas tiveram 28,73% dos votos.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste antecipou a eliminação do casal.

A dupla enfrentou os casais Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Li Martins e JP Mantovani na décima D.R do reality show.

Mari e Matheus tiveram a maior quantidade de votos (41,79%), seguidos de Li e JP, com 29,48% da preferência do público. Os dois casais permanecem no programa e formam o top 4 com Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo.

Reta final do Power Couple

A final da 5ª temporada do Power Couple está marcada para o dia 23 de julho, segundo a apresentadora Adriane Galisteu. Novas eliminações ocorrerão até a próxima semana. Uma prova especial será realizada na segunda-feira (19).