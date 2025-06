Relembre quem foi Flora Diegues, atriz que está no ar na novela 'Além do Tempo'

A novela "Além do tempo", de 2015, está sendo reprisada no canal Globoplay Novelas, que substitui o antigo Canal Viva. No elenco, está a atriz Flora Diegues, que faleceu aos 34 anos, em decorrência de um câncer no cérebro.

Filha do cineasta Cacá Diegues e da produtora Renata Almeida Magalhães, Flora começou a carreira de atriz ainda na adolescência, no filme "Tieta do Agreste", dirigido pelo pai, com quem também travou uma parceria no longa "O Grande Circo Místico".

No teatro, a atriz trabalhou com Domingos Oliveira, na peça "Os melhores anos de nossas vidas", e na montagem de "O Auto da Compadecida" de Leonardo Brício e Pedro Kosovski.

Já na TV, ela estreou em 2014, como uma das protagonistas da série de humor “Só garotas”, exibida no Multishow. Flora esteve também no elenco da novela "Deus salve o Rei".

Em 2016, ela foi operada às pressas por conta de um aneurisma e teve de ser afastada da novela "Além do Tempo”, na qual interpretava a personagem Bianca. Flora morreu em 2 de junho de 2019.