Relação entre Bruce Wayne e Selina Kyle é destaque em novo trailer de 'The Batman'; assista

O começo da relação entre Bruce Wayne (Robert Pattinson) e Selina Kyle (Zoë Kravitz) estão entre os detalhes revelados no novo trailer do filme The Batman, lançado pela Warner nesta segunda-feira (27).

A prévia também mostra Bruce confrontando Alfred (Andy Serkis) sobre um antigo segredo da família Wayne, que parece estar ligado às ações do Charada.

Além disso, o trailer ainda sugere que o Charada (Paul Dano) já sabe da identidade do Cavaleiro das Trevas, e que a população de Gotham não vê Bruce com bons olhos.

A estreia do longa está marcada para 4 de março de 2022. Dirigido por Matt Reeves (dos recentes "Planeta dos Macacos"), "The Batman" terá uma versão mais jovem do personagem.

Ele estará às voltas com pelo menos três vilões clássicos dos quadrinhos: Charada (Paul Dano), Pinguim (Colin Farrell) e Mulher-Gato (Zoë Kravitz)