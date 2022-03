Reinaldo Gottino sente fortes dores no peito e é levado ao hospital

O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, foi levado às pressas para uma unidade hospitalar, nesta quarta-feira (23), após ser retirado de maca antes de entrar ao vivo no programa. As informações são do portal IG.

A Record confirmou que o profissional teve uma indisposição e precisou se afastar, mas não forneceu mais detalhes sobre o quadro de saúde ou gravidade do caso.

O jornalista Leão Lobo, da TV Gazeta, fez uma publicação nas redes sociais relatando que Gottino teria sentido dores na região do peito.

"Atenção: Reinaldo Gottino não conseguiu entrar no ar e saiu de maca da Record TV. Dores no peito. Parece Mal Súbito", escreveu no Instagram.

O apresentador William Leite foi responsável de última hora por substituir o desfalque do profissional no comando do Balanço Geral.

