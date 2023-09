Regis Danese tem alta médica após 19 dias internado devido a acidente

O cantor gospel Regis Danese recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (19), após 19 das internado no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Uberlândia, Minas Gerais. Por meio da assessoria, ele agradeceu pelo apoio que recebeu durante o período de recuperação.

Regis sofreu um acidente de carro no dia 30 de agosto, em uma rodovia de Goiânia, enquanto estava a caminho de um show. O veículo conduzido por ele colidiu com um caminhão.

“Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias muito difíceis, mas Deus não me desamparou”, disse.

Confira a nota oficial na íntegra

"Conforme boletim médico, após 19 dias internado, devido ter sofrido um grave acidente, o cantor Régis Danese recebeu alta do Hospital Uberlândia Medical Center (UMC) e foi levado para sua casa, onde irá se recuperar ao lado da família.

No último dia 13 de junho, ele gravou um DVD na Igreja Videira, em Uberlândia, e a primeira música estava programada para lançar hoje. Como a data estava fechada com as plataformas digitais, sua equipe optou em não cancelar, mas não seria feito a divulgação. O lançamento de Quero queimar por ti, composição de Victor Ponte de Oliveira, aconteceu hoje, às 11h em todas plataformas de streaming.

Por estar de alta, não faltaram motivos para comemorar, agora, portanto, apresentamos seu novo single, totalmente diferente de tudo que ele lançou até hoje. Novo como a sua nova vida, novo renascimento. Um música que fala da soberania de Deus, da adoração, de viver plenamente por Ele e para Ele, tudo se faz novo e a sua vida está totalmente entregue à Ele".