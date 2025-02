Regininha Poltergeist vive da venda de empadas e teme volta à prostituição

Considerada musa da TV nos anos 1990, Regininha Poltergeist hoje vive outra realidade. Aos 54 anos, ela sobrevive vendendo empada, café, amendoim e alguns doces no Rio de Janeiro, próximo à casa onde vive, no bairro do Méier. Ao Extra, a ex-modelo contou que fatura R$ 200 por dia.

Na juventude, Regininha estampou várias capas de revistas masculinas e chegou a comprar cinco apartamentos, carros e dar uma vida mais confortável aos pais. No entanto, precisou se desfazer dos bens. “Me arrependo de ter feito filme adulto, mas, por outro lado, o dinheiro me serviu para muita coisa, principalmente para os meus pais. Paguei o tempo de contribuição deles para se aposentarem”, contou.

A ex-modelo sonha em voltar a trabalhar como massagista, porém fica com receio de que a futura clientela associe a atividade à prostituição, a qual já recorreu em tempos difíceis:

“Ganho muito dinheiro com massagem, mas a maioria quer um ‘complemento’. Isso não existe. Fiz muitas coisas, passei por muita coisa que não sou, mas fiz para ajudar minha família. Pensei que se não fosse eu, não teria ninguém para ajudar, por isso meti as caras e paguei o preço. Sempre gostei de trabalho, mas hoje em dia é difícil ter um honesto e digno. Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero”.

Em agosto de 2024, Regininha chegou a se internar para fazer tratamento psiquiátrico, após ser diagnosticada com transtorno psicótico. Atualmente, nas redes sociais, a ex-modelo demonstra não sentir vergonha de vender empadas para sobreviver. “Vergonha é roubar”, postou ela no Instagram, em janeiro.