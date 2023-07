Regina Casé curte férias na companhia da família em hotel com diárias a partir de R$ 24 mil

A atriz Regina Casé embarcou para a África do Sul para aproveitar as férias de julho na companhia do marido, Estevão Ciavatta, dos filhos, Benedita e Roque, do neto, Brás, e do genro, João Pedro Januário.

No Instagram, a artista tem compartilhado cliques dos passeios em meio à natureza. A família está hospedada no resort Royal Malawane, que tem diárias a partir de R$ 24 mil, segundo informação do Gshow.

Na rede social, em post publicado na terça-feira (18), Regina contou o que eles já viram nos safáris no país africano. “Acho que vai levar muito tempo para ir mostrando toda essa beleza para vocês… Já teve um pouquinho com os leões no primeiro dia, ontem com os leopardos, hoje são os elefantes! Mas já vimos girafas, zebras, búfalos, hipopótamos, rinocerontes e muito mais! Estou tomando fôlego para mostrar aqui… E pensando como vou conseguir ir embora desse sonho e me despedir das pessoas maravilhosas que nos guiaram e cuidaram na casa que alugamos aqui neste paraíso”, escreveu.

A filha da atriz também exaltou a viagem nos comentários da postagem. “Viagem que vai ficar marcada para sempre! Bom demais”, escreveu Benedita Zerbini.